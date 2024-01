1 Wurde 84 Jahre alt: Günther Fielmann. Foto: Christophe Gateau/dpa

Günther Fielmann hat das Geschäft mit den Brillen in Deutschland verändert. Jetzt ist der Gründer der gleichnamigen Optikerkette im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.









Hamburg - Der Unternehmer Günther Fielmann ist tot. Der Gründer der gleichnamigen Optikerkette starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein, wie die Fielmann-Gruppe mitteilte. Er sei im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.