Personen auf Gleis bei Epfendorf: So hat die Feuerwehr den Einsatz an der Bahnstrecke erlebt

Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften wurde am Montag wegen Personen auf dem Bahngleis alarmiert. Der Epfendorfer Gesamtkommandant schildert den Einsatz aus seiner Sicht.
Weil der Zugführer eines IC am Montagabend zwei Personen auf dem Bahngleis zwischen Rottweil und Oberndorf entdeckte, leitete er eine Notbremsung ein – und Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Wie die Feuerwehr den Einsatz erlebt hat, erfahren wir auf Nachfrage vom Epfendorfer Gesamtkommandanten Alexander Heim.