Personen auf Gleis bei Epfendorf: So hat die Feuerwehr den Einsatz an der Bahnstrecke erlebt

Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften wurde am Montag wegen Personen auf dem Bahngleis alarmiert. Der Epfendorfer Gesamtkommandant schildert den Einsatz aus seiner Sicht.

Weil der Zugführer eines IC am Montagabend zwei Personen auf dem Bahngleis zwischen Rottweil und Oberndorf entdeckte, leitete er eine Notbremsung ein – und Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Wie die Feuerwehr den Einsatz erlebt hat, erfahren wir auf Nachfrage vom Epfendorfer Gesamtkommandanten Alexander Heim.

Während die Polizei vor Ort sofort eine großflächige Begehung der Gleise durchführte, leuchtete die Feuerwehr Epfendorf die Bahngleise aus und half beim Absuchen des Zuges.

„Vom Schlimmsten ausgegangen“

„Wir sind bei der Alarmierung erstmal vom Schlimmsten ausgegangen“, berichtet uns der Epfendorfer Gesamtkommandant Alexander Heim.

Zu Alarmierungen wegen Personen auf den Gleisen sei es in der Vergangenheit immer mal wieder gekommen – überwiegend mit keinem guten Ausgang. Vielen in Erinnerung geblieben sein dürfte auch das schwere Zugunglück 2014 am Bahnübergang in Talhausen mit mehr als 30 Verletzten.

Schwerer Eingriff

Umso größer sei die Erleichterung am Montagabend gewesen, als klar war, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind, sagt Heim. Vermutlich hätten die Personen sich noch rechtzeitig retten können, so seine Annahme.

Dennoch: „Bei so etwas handelt es sich um einen schweren Eingriff in den Bahnverkehr, bei dem Lebensgefahr besteht“, warnt Alexander Heim. Die Bahngleise zu überqueren sei aus gutem Grund verboten.

Neben der Feuerwehr Epfendorf mit vier Fahrzeugen und mehr als 20 Kräften an der Einsatzstelle waren auch der Rettungsdienst und Kameraden aus Villingendorf und Oberndorf – letztere mit dem Rüstwagen der Feuerwehr – vor Ort.

Gefahr verstörender Szenen

Bei Alarmierungen dieser Art ist besonderes Fingerspitzengefühl gefragt, was den Einsatz junger Feuerwehrkräfte angeht. Wie Alexander Heim uns erklärt, achte man darauf, diese nicht gleich an vorderster Front einzusetzen. Denn man wisse nie, was einen vor Ort erwarte, und mancher Anblick sei selbst für langjährige Feuerwehrkräfte nur schwer zu verarbeiten.

Die Epfendorfer Feuerwehrkräfte unterstützten die Polizei am Montagabend nicht nur draußen bei der Suche nach etwaigen Verletzten, sondern überprüfte auch im Inneren des Zugs, ob sich Fahrgäste bei der Notbremsung verletzt hatten oder nach dem Schreck psychologische Betreuung benötigten. Sowohl der Zugführer als auch die Fahrgäste seien aber wohlauf gewesen.