Der FSV geht die kommenden Aufgaben mit einem teils neuen Vorstand an. Denn bei der Hauptversammlung traten Edgar Hacker – der mit Unterbrechung 34 Jahre im Amt war – und Ruprecht Maier – er war 15 Jahre im Amt – nicht mehr an. Vor allem mit dem Rückzug von Hacker endet beim FSV eine Ära.

Hacker, der Vorstand für kaufmännische Angelegenheiten war, blickte auf das Geleistete zurück – und das war nicht gerade wenig, der Verein hat sich auch dank ihm gut entwickelt. Das Urgestein des FSV erhielt für sein jahrzehntelanges Wirken viel Beifall. Auch die Arbeit von Maier – er war technischer Vorstand – wurde mit viel Beifall honoriert.

Lesen Sie auch

Der Wechsel, der für den Verein eine Zäsur darstellt, war gut vorbereitet worden, denn bei der Versammlung stand Ersatz bereit: Für Hacker und Maier wurden Mike Schnitzler und Ulrich Hoga gewählt.

Freude über Rückkehr in Landesliga

Der Posten des Spielausschussvorsitzenden ist dagegen vakant, da sich Ralph Linster nicht mehr aufstellen ließ, jedoch kein Ersatz gefunden werden konnte. Interimsmäßig wird das Amt von drei Mitgliedern des Spielausschusses ausgefüllt, teilt der FSV in einem Pressebericht mit. Die Vorständin Silke Lecher sowie die weiteren Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands bleiben im Amt.

Neben diesen Personalien ging es an dem Abend natürlich auch um das Sportliche. Der FSV hat sich im Sommer in der Relegation durchgesetzt und damit nach nur einer Saison die Rückkehr in die Landesliga geschafft. Die Freude darüber war auch noch bei der Hauptversammlung zu spüren, auch wenn in der Landesliga nun naturgemäß wieder ein rauerer Wind weht. Silke Lecher äußerte sich freilich optimistisch, dass das Team mit Willenskraft und Disziplin den Klassenerhalt schafft. Trainer Hakan Ilhan bestätigte, dass der Zusammenhalt in der Mannschaft stimmt.

Gut läuft es auch im Jugendbereich, wo 130 Kindern und Jugendlichen der Spaß am Fußballspiel vermittelt wird, wie Jugendleiter Alexander Brychcy berichtete. Insgesamt 13 Nachwuchsteams nehmen für den FSV Seelbach am Spielbetrieb teil.

Ehrungen

70 Jahre:

Helmut Baumann, Kurt Eble, Günter Hug, Herbert Kloos, Kurt Metzger, Norbert Münschke, Herbert Roth, Karl-Heinz Schäfer 60 Jahre:

Helmut Gross, Gerhard Mech, Gerhard Münsche, Johannes Schäfer und Josef Zehnle 40 Jahre:

Stephan Fehrenbacher, Peter Gralla, Siegfried Strauss, Willy Wäldin 25 Jahre:

Christian Ebert, Marco Manna 15 Jahre:

Marcel Burkhart