Zum 1. September steht bei der Stadt Hechingen ein Wechsel in der Leitung des Sachgebiets Forst und Natur an. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Jürgen Baumer übernimmt das Amt von Rainer Wiesenberger, der nach einer Übergabephase in den wohlverdiensten Ruhestand eintreten wird.

Jürgen Baumer ist seit dem 1. Januar 2022 als Klimaschutzmanager bei der Stadt Hechingen tätig, angesiedelt im Büro des Bürgermeisters, so die Mitteilung weiter. Baumer ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Forstwirt (FH), das Forsthandwerk hat er in der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg studiert. 1997 hat Baumer die Staatsprüfung für den gehobenen Forstdienst abgelegt und war anschließend bei den Forstdirektionen Freiburg und Stuttgart, bei einem Holzhandelsbetrieb, im Forstamt Herrenberg und danach bei der Stadt Herrenberg als Umweltbeauftragter tätig, bevor er zur Stadt Hechingen wechselte.

Sachgebiet wurde 2018 eingerichtet

Wie es von der Stadtverwaltung heißt, ist das Sachgebiet mit Baumer als Leiter auch zukünftig in erfahrenen und vorausschauenden Händen. Die Funktion als Klimaschutzmanager werde Baumer weiterhin leitend und in Teilen wahrnehmen, jedoch in klarer Abtrennung zu den Aufgaben im Forst- und Naturbereich.

Eingerichtet wurde das Sachgebiet Forst und Natur zum 1. Januar 2018, die Stadt hat damals die Möglichkeit genutzt, den städtischen Wald selbst zu beförstern, so die Mitteilung. Das Sachgebiet wurde im Fachbereich Zentrale Dienste, geleitet von Michael Dehner, etabliert, die Einrichtung habe sich bis heute bewährt.

Als Sachgebietsleiter konnte 2018 Rainer Wiesenberger gewonnen werden, der als Revierförster im Landesdienst und später beim Zollernalbkreis seit 1993 für den Hechinger Stadtwald zuständig war. Zuvor war er in den Forstämtern in Albstadt, Biberach und Ravensburg in der Revierbetreuung sowie als Büroleiter im Forstamt in Reutlingen eingesetzt. Nach über 40 Jahren im Öffentlichen Dienst geht Rainer Wiesenberger in den wohlverdienten Ruhestand. Im Rahmen eines Waldbegangs des Gemeinderats Ende Oktober wird Wiesenberger verabschiedet und sein Einsatz zum Wohle des Stadtwalds über mehr als drei Jahrzehnte gebührend gewürdigt werden, kündigt die Stadtverwaltung an.