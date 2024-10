Nachwuchskoordinator Marius Schmid wird seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag beim HBW Balingen-Weilstetten nicht verlängern. Der 31-Jährige, der 2020 als erster hauptamtlicher Nachwuchskoordinator die Nachfolge von Julian Thomann angetreten hat, will nach einer intensiven Zeit beim HBW und der JSG Balingen-Weilstetten andere Prioritäten setzen.

Erfahrung beim HBW, JSG und TVW

Über seine Entscheidung, die ihm selbst nicht leichtgefallen ist, hat er sowohl die Verantwortlichen der JSG , als auch HBW-Geschäftsführer Felix König dieser Tage in Kenntnis gesetzt. Als erster hauptamtlicher Nachwuchskoordinator des HBW hat Marius Schmid großen Anteil an der aktuell guten sportlichen Ausgangslage der Jugendmannschaften. Eine Bestätigung seiner professionellen und systematischen Arbeitsweise, seines empathischen Auftretens sowie seiner hervorragenden Kommunikationsfähigkeit sind die zahlreichen aktuellen und ehemaligen Jugendspieler in den Reihen der aktiven Mannschaften des TVW und des HBW.

Lesen Sie auch

Schmid treibt den Fortschritt voran

Unter der Führung von Marius Schmid hat sich die JSG in den letzten Jahren in vielen Bereichen professioneller aufgestellt, und die Rahmenbedingungen für den Leistungssport am Standort Balingen wurden stetig verbessert. Die Einführung der Eigenvermarktung der Jugendabteilung zur finanziellen Absicherung des gesamten Handballnachwuchses stellt einen zentralen Arbeitsnachweis des Sportmanagers dar.

„Ich finde es sehr schade, dass die erfolgreiche und lehrreiche Zeit als Nachwuchskoordinator beim HBW nächsten Sommer zu Ende geht. Ich bin unheimlich stolz auf das, was wir gemeinsam in den letzten Jahren bei der JSG geschafft haben und dass wir trotz ständig steigender Anforderungen an das Gesamtsystem immer in der Lage waren, Leistungssport auf höchstem Niveau, von den Kleinen bis zu den Großen, am Standort Balingen-Weilstetten anzubieten“, so Schmid.

Seine Gefühlslage beschreibt er wie folgt: „Die fünf Jahre als Nachwuchskoordinator beim HBW waren für mich eine sehr intensive Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, die mich persönlich sehr geprägt haben und eine wichtige Station in meinem Berufsleben waren. Ich bedanke mich bei allen Funktionären und Beteiligten des TVW, HBW und der JSG für das entgegengebrachte Vertrauen ab Tag eins und für die großartige Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Für mich ist es jetzt an der Zeit, eine neue berufliche Herausforderung und ein neues Umfeld zu suchen, in dem ich mich und meine Fähigkeiten einbringen kann. Doch bis zum Sommer haben wir noch einiges zu tun bei der JSG, und ich freue mich auf die letzte gemeinsame Saison. Das Abenteuer in der 1. Jugend-Bundesliga für die A-Jugend und das erste Bundesligajahr für die B-Jugend stellen für uns alle noch eine besonders herausfordernde und sportlich interessante Aufgabe dar.“ HBW-Geschäftsführer Felix König betonte, dass eine weitere Zusammenarbeit für den HBW eigentlich eine ausgemachte Sache gewesen wäre.

Die Führung schätzt ihn weiterhin

„Es wäre für uns absolut keine Frage gewesen, ob wir den Vertrag mit Marius verlängern oder nicht. Aber wir müssen die Entscheidung von Marius akzeptieren, so schwer es uns auch fällt.“ Weiter meinte König, dass es ihm auch persönlich sehr schwerfallen wird, Schmid im kommenden Sommer zu verabschieden.

„Wir haben uns nicht nur im sportlichen Bereich super verstanden und konnten viele Themen auf den sogenannten kurzen ‚Dienstwegen‘ klären. Marius ist in jeder Hinsicht ein absolut toller Mensch. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet, und er wird seinem Nachfolger große Fußstapfen hinterlassen“, bedauert König die Entscheidung von Marius Schmid, freut sich aber auf die noch verbleibende gemeinsame Zeit.