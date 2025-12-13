Frank-Jürgen Weise soll laut einem Medienbericht die Rentenkommission leiten. Bis 2026 soll das Gremium Vorschläge für die Zukunft der Alterssicherung erarbeiten.
Berlin - Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise (74), soll laut einem Medienbericht einer von zwei Vorsitzenden der Rentenkommission werden. Wie "Bild" unter Berufung auf CDU-Kreise berichtet, soll Pascal Reddig, der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Union im Bundestag, einen von drei Stellvertreterposten in der Kommission übernehmen. Die Kommission soll noch vor Jahresende ihre Arbeit aufnehmen.