Personalsorgen bei Herdrich: SV Niederschopfheim freut sich auf ein Highlight-Spiel

Mit dem SV Linx kommt ein in der Region sehr klangvoller Name zum SV Niederschopfheim. Die Vorfreude auf das Spiel in Hohberg ist groß.
Verbandsliga: SV Niederschopfheim – SV Linx (Samstag, 17.30 Uhr). Die Vorfreude auf das Duell ist Niederschopfheims Trainer Jan Herdrich anzumerken. „Bis zur letzten Saison waren wir froh, wenn wir mal ein Testspiel gegen diesen Gegner machen konnten und jetzt stehen wir uns in einem Pflichtspiel gegenüber“, sagt er vor dem Duell mit dem SV Linx und spricht von einem „absoluten Highlight“.