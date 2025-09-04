Personalsorgen bei Herdrich: SV Niederschopfheim freut sich auf ein Highlight-Spiel

Mit dem SV Linx kommt ein in der Region sehr klangvoller Name zum SV Niederschopfheim. Die Vorfreude auf das Spiel in Hohberg ist groß.

Verbandsliga: SV Niederschopfheim – SV Linx (Samstag, 17.30 Uhr). Die Vorfreude auf das Duell ist Niederschopfheims Trainer Jan Herdrich anzumerken. „Bis zur letzten Saison waren wir froh, wenn wir mal ein Testspiel gegen diesen Gegner machen konnten und jetzt stehen wir uns in einem Pflichtspiel gegenüber“, sagt er vor dem Duell mit dem SV Linx und spricht von einem „absoluten Highlight“.

Denn auch, wenn der Gegner erst einen Punkt aus drei Spielen geholt hat, gilt der Ex-Oberligist in der Liga als einer der Favoriten. Der SV Niederschopfheim dagegen kann mit dem Start in die Saison zufrieden sein, nach dem 1:1 bei Aufsteiger Salem hat man vier Punkte auf dem Konot.

In Salem zuletzt zeigte das Team von Herdrich erneut eine ansprechende Leistung und konnte sich den Punktgewinn mehr als verdienen. Mit etwas mehr Glück wäre vielleicht am Ende sogar noch der Sieg möglich gewesen, aber mit dem Unentschieden kann man durchaus leben. Am Wochenende nun wartet aber ein ganz anderes Kaliber auf den SVN.

Vom schwachen Start der Gäste nicht blenden lassen

Die Gäste gehen dabei sicher als Favorit in die Partie, aber gerade in den Heimspielen möchte die Mannschaft von Jan Herdrich punkten, um dem Tabellenkeller fern zu bleiben. Der Coach selbst sagt: „Grundsätzlich sind wir mit dem Punktgewinn zuletzt in Salem zufrieden. Ich denke die Gastgeber waren uns bis zur roten Karte fußballerisch ein wenig überlegen, aber nach der roten Karte und der Führung hatten wir schon das Gefühl, dass wir die Partie hätten gewinnen können.“

Von dem schwachen Start der Linxer will sich der SVN-Trainer nicht blenden lassen. „Sie haben eine Mannschaft voller guter Einzelspieler mit enormer Qualität. Sie werden sicher auch unter den ersten drei Mannschaften am Ende der Saison stehen, auch wenn der Start jetzt nicht so gut war. Für uns ist es ein absolutes Bonusspiel, auf das wir uns sehr freuen.“

Trainer Jan Herdrich hat große Personalsorgen

Personell sieht es beim SV Niederschopfheim dabei nicht allzu gut aus. „Yannick Prieto, Marvin Schillinger, Sinan Süme, Benedikt Oschwald und Omar Daffeh sind nur ein paar der Jungs, die am Wochenende leider nicht dabei sein können. Umso schwieriger wird die Aufgabe. Dennoch wollen wir uns so gut wie möglich präsentieren im Heimspiel vor einer sicher großen Kulisse – und wenn es irgendwie geht auch punkten und dem Gegner so lange wie möglich Paroli bieten“, sagt Herdrich vor dem Duell mit dem SV Linx.