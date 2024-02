1 Auch im Öffentlichen Dienst fällt es den Arbeitgebern immer schwerer, mit der Konkurrenz aus der Industrie in Sachen Attraktivität für junge Menschen mitzuhalten. Foto: Riesterer

Die Stadtverwaltung hat immer mehr Problemen Stellen zu besetzen, beobachtet unser Autor.









Einen sicheren Job in einem Bereich bei der Stadtverwaltung? Was für junge Leute in unsicheren Zeiten zählte, ist heute weniger ein Kriterium für die Berufswahl. In einer Zeit, in der selbst Bewerber, die ungeeignet erscheinen, Chancen auf eine Ausbildung und eine Stelle haben, können sich die „Geeigneten“ fast alles aussuchen.