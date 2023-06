Der AfD-Stadtrat Manfred Himmelsbach hat in einer schriftlichen Stellungnahme den Äußerungen der Stadtverwaltung in der Personalsache Cornelia Lanz widersprochen.

Der AfD-Stadtrat Manfred Himmelsbach hat in einer schriftlichen Stellungnahme den Äußerungen der Stadtverwaltung in der Personalsache Cornelia Lanz widersprochen. Gegenüber der LZ hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass Personalangelegenheiten in der „ausschließlichen Zuständigkeit der Verwaltung“ lägen. Das sei nicht korrekt, sagt Himmelsbach mit Verweis auf die Gesetzeslage. „Nach der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat die Ausführungen seiner Beschlüsse zu überwachen“, so der AfD-Stadtrat. Da das Gremium Lanz einst gewählt habe, könne auch eine Aufhebung des Beschlusses nur durch den Gemeinderat erfolgen, folgert Himmelsbach und kritisiert, dass die Verwaltung „die Abberufung von Frau Lanz bislang nicht begründen will“. Cornelia Lanz, die bis zu ihrer Elternzeit das Kulturamt geleitet hatte, leitet seit ihrer Rückkehr das neu geschaffene Amt für für Stadtgeschichte und Archivwesen. Zuletzt hatte sie öffentlich Kritik an ihrer Versetzung geübt, die Stadt konterte Lanz’ Darstellungen gegenüber der LZ.