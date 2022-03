1 20 Geflüchtete aus der Ukraine, die in Bad Wildbad Zuflucht gefunden haben, warteten in Bad Wildbad lange auf einen Termin beim Einwohnermeldeamt. Deshalb suchten sie im Calwer Landratsamt Hilfe. Foto: Mutschler

In Bad Wildbad mussten Geflüchtete aus der Ukraine wochenlang warten, bis sie einen Termin beim Einwohnermeldeamt bekamen, um sich in der Stadt anmelden zu können. Deshalb suchten 20 von ihnen jetzt unangemeldet Hilfe beim Landratsamt – und bekamen sie. Auch in Bad Wildbad ist jetzt eine Lösung in Sicht.















Bad Wildbad/Calw - Mehr als 20 Geflüchtete aus der Ukraine sind mittlerweile auch in Bad Wildbad angekommen und leben seither bei mehreren Privatpersonen in der Bäderstadt. Dort wächst nun aber die Verzweiflung. Denn die Menschen haben es geschafft, Tausende Kilometer vor dem Krieg in ihrem Heimatland zu fliehen – und scheitern nun mit der Anmeldung an ihrem neuen Wohnort an der Bad Wildbader Stadtverwaltung. Das hat beträchtliche Folgen für die Menschen.