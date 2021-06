33 Im Visier des VfB: der Schwede Karl Jesper Karlsson Foto: imago/Pro Shots

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Beim VfB Stuttgart sind die Planspiele für kommende Saison in vollem Gange. Speziell in der Offensive könnte noch einiges in Bewegung kommen, sollten der VfB und Nicolas Gonzalez dem Werben einiger Topclubs nachgeben.

Stuttgart - Am Sonntag wurde vermeldet, was sich schon länger angebahnt und deshalb keinen großen Überraschungseffekt mehr hatte: Der VfB Stuttgart verlängert den Vertrag mit seinem Angreifer Hamadi Al Ghaddioui um ein weiteres Jahr. Nach der langen Verletzung des 30-Jährigen ein Akt der Solidarität, wie Sportdirektor Sven Mislintat deutlich machte. „Er brennt darauf, endlich wieder Fußball zu spielen. Er hat in der Reha sehr hart gearbeitet und sich die Vertragsverlängerung auch deshalb verdient.“ Die künftige sportliche Rolle des bisherigen Edelreservisten definiert der Sportchef wie folgt: „Er wird Druck auf die Spieler ausüben, die in der Vergangenheit viel Spielzeit hatten.“

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen