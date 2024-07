Personalplanungen beim HBW 2 abgeschlossen: Generationswechsel auf der rechten Seite

Der Sportliche Leiter Guido Singer freut sich, „dass Felix Eisele auch in der nächsten Saison für die Jung-Gallier auf Torejagd gehen wird.“ Aus der Jugend von Frisch Auf Göppingen gekommen, hat sich Felix auf der rechten Außenposition fest etabliert. Dabei konnte er gemeinsam mit den zu den Profis aufgerückten Tim Hildenbrand und Elias Fügel in der 3. Liga viel Erfahrung sammeln.

Den nächsten Schritt machen

Nun wird er der „alte Hase“ sein, der den neuen Partner aus der A-Jugend führen soll. „Jetzt soll er den nächsten Schritt machen als Nummer 1 auf dieser Position“, so Singer weiter. „Wir trauen ihm das in jedem Fall zu.“

Eine unglaubliche Sprungfähigkeit

Auch Trainer Micha Thiemann bescheinigt dem jungen Außen, sich hervorragend zu entwickeln. „Er bringt alles mit für ein ganz hohes Niveau auf Rechtsaußen, verfügt über viele Wurfvarianten.“ Letzte Saison hatte er einen schweren Stand hinter Tim Hildenbrand und Elias Fügel, „aber er hat sehr gut an sich gearbeitet, körperlich nochmal draufgepackt.“ Und so steht Felix nun am Start einer Saison, „in der er durchstarten kann und zeigt, was er kann.“ Thiemann ist gespannt, „wo die Reise hingeht, wenn er viel Spielzeit bekommt. Felix ist unglaublich schnell, hat eine unglaubliche Sprungfähigkeit – jetzt kann er sich beweisen, soll das Sprungbrett HBW II maximal nutzen.“

Lösung aus der JSG

Unterstützt wird er von Tim Römer, der schon in der zurückliegenden Saison regelmäßig im Drittligakader trainiert hat und auch schon erste Einsätze in der 3. Liga vorweisen kann. „Tim ist ein wichtiger Bestandteil des A-Jugend-Bundesligateams, parallel soll er an die 3. Liga herangeführt werden. Nun gilt es, sein Talent weiter zu fördern“; beschreibt Singer das Potenzial des Youngsters.

Schritt in den Männerbereich

Trainer Thiemann freut sich auf einen „sehr trickreichen Spieler, er verfügt über viele gute Wurfvarianten, hat ein gutes Gespür für den gegnerischen Torhüter.“ Tim wird „bei jedem Spiel dabei sein, damit wir zwei Rechtsaußen haben, er hat in der Abwehr ein ausgezeichnetes Timing, kann viele Bälle abfangen.“ Doch muss der junge Außen seine körperliche Robustheit noch weiter ausbauen, um auch gegen die groß gewachsenen Kreisläufer besser arbeiten zu können. Für Thiemann hat er alles, um in der 3. Liga bestehen zu Können: „Tim ist ein weiterer sehr spannender Spieler, ich begleite ihn seit der C-Jugend. Jetzt ist seine Zeit gekommen, um den Schritt in den Männerbereich zu machen.“

Überdies hat das Trainerteam noch die Option, mit Paul Dupé einen ganz jungen Spieler aus der A-Jugend einzusetzen. „Er hat schon bei uns trainiert, ist ein sehr frecher Spieler, der ein sehr gutes Handgelenk hat. Er wird je nach Saisonverlauf vielleicht seine ersten Einsätze bekommen.“