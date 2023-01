1 Das Jugendwerk veröffentlichte im Dezember auf ihrer Homepage einen regelrechten Hilferuf – mit dem symbolträchtigen Bild eines sinkenden Schiffes gespickt. Foto: Mutschler

Das Evangelische Jugendwerk (EJW) Calw plagen Zukunftsängste: Aufgrund der Personalnot ist offen, ob die Ende März zur Wahl stehenden Ämter des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter überhaupt besetzt werden können. Unsere Redaktion hat mit Michelle Maly über die Lage gesprochen.















Calw - "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand": Mit diesen Worten hat sich das Evangelische Jugendwerk (EJW) Calw Ende des vergangenen Jahres in einem Rundbrief verzweifelt an die Öffentlichkeit gewandt. Der Grund für die missliche Lage des EJW: Dem selbstständigen Werk, das im Auftrag des evangelischen Kirchenbezirks für die Jugendarbeit zuständig ist, mangelt es an Arbeitskräften. Wie Michelle Maly, stellvertretende Vorsitzende des EJW Calws, im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, bereite ihr die personelle Lage des EJW bereits seit Monaten große Sorgen. "Es fehlen sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtliche Arbeitskräfte", so Maly. Einer der hauptamtlichen Bezirksjugendreferenten, Samuel Rentschler, sei seit September des vergangenen Jahres krank, ein weiterer hätte – ebenfalls im September 2022 – gekündigt. Seitdem müssen zwei Jugendreferenten das meistern, was sonst vier machen.

Personalmangel besonders in der Gremienarbeit spürbar

Was den Mangel an Ehrenamtlichen betrifft, würde dieser sich vor allem in der Gremienarbeit bemerkbar machen, erzählt Maly. So habe Madeleine Seydt bereits im Laufe des vergangenen Jahres ihren Vorsitz abgegeben. "Übergangsweise haben dann Linda Baumann und ich die Aufgabe übernommen", erzählt Maly. Baumann würde den Job jedoch nicht fortführen wollen, genau wie Maly: "Ich habe bereits vor zwei Jahren angekündigt, dass ich meine Stelle im Vorsitz nicht weitermachen möchte", sagt sie.

Der Grund: Sie habe gemerkt, dass das Jugendwerk von jungen Leuten mitgeleitet werden sollte. "Man wächst heraus aus dem Job", sagt Maly über ihre Arbeit. "Es ist nun wieder an der Zeit für einen Generationenwechsel." Die Stelle sei noch bis zum 31. März besetzt und dann stünden die Ämter des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter bei der Delegiertenversammlung Ende März zur Wahl. Noch ist jedoch völlig unklar, ob die Stellen neu besetzt werden können. Wenn nicht, müsse notfallmäßig der Bezirksarbeitskreis (BAK) des EJW Calw die Vorstandstätigkeiten übernehmen. Der BAK leitet zusammen mit den hauptamtlichen Jugendreferenten das Jugendwerk. Der BAK setzt sich aus Ehrenamtlichen des Bezirks zusammen und wird von der Delegiertenversammlung gewählt. "Die Vorstandsstellen würden dann vakant bleiben", so Maly.

Mangel an Ehrenamtlichen ist bundesweites Problem

Maßnahmen zur Mitarbeiterakquise wurden laut Maly bereits zuhauf ergriffen. So sei schon über persönliche Ansprache, Newsletter, soziale Netzwerke und bei Veranstaltungen versucht worden, neue ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter zu gewinnen. "Stand heute war das alles jedoch ohne Erfolg", gibt Maly an. Schwierig sei es außerdem, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden, die zu Veranstaltungen oder Jugendfreizeiten mitkommen. Aber auch die Teilnehmer hätten sich nach der Corona-Pandemie bisher nur schwer für Veranstaltungen und Freizeiten begeistern lassen. So mussten im vergangenen Jahr bereits geplante Veranstaltungen wieder abgesagt werden.

"Seit Jahren ist spürbar, dass man nach den ehrenamtlichen Helfern immer länger suchen muss", sagt Maly. Tatsächlich ist der Mangel an ehrenamtlichen Helfern ein bundesweites Problem. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sagen, dass sich immer weniger Menschen ehrenamtlich engagieren. Mit 15,72 Millionen Ehrenamtlichen melden die Statistiker im vergangenen Jahr das dritte Jahr in Folge einen Rückgang. 2020 waren es noch fast zwei Millionen Menschen mehr gewesen.