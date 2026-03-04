Personalmangel trotz Krise: Deutschlands Handwerkern fehlen 200.000 Mitarbeiter

In der längsten Wirtschaftskrise seit der Nachkriegszeit hat auch das Handwerk nicht mehr für jeden Betrieb goldenen Boden. Dennoch bleibt der immense Personalmangel eine Hauptsorge.
München - Deutschlands Handwerkern fehlen geschätzt 200.000 Fachkräfte. Ende Dezember waren bei der Bundesagentur für Arbeit 119.565 offene Stellen im Handwerk gemeldet, wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) auf Anfrage mitteilte. Da etliche Betriebe freie Stellen nicht bei der Arbeitsagentur melden, schätzt der ZDH den tatsächlichen Fachkräftebedarf auf 200.000 zusätzliche Mitarbeiter und damit geringfügig weniger als im vergangenen Jahr.