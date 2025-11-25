Personalmangel bei der Kirche: Stelle in Schwenningen soll attraktiver werden

Lange war die Stelle des geschäftsführenden Pfarrers bei der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen vakant. Unterstützung kommt jetzt aus Schura.

Personalmangel gibt es auch bei der evangelischen Kirche. Seit zwei Jahren ist die Stelle des geschäftsführenden Pfarrers in der hiesigen Kirchengemeinde vakant. Pfarrer Klaus Gölz hatte die Aufgabe nach acht Jahren abgegeben und war im Dezember 2023 auf die Pfarrstelle Schwenningen Stadtkirche Nord eingesetzt worden. Aber eine Nachfolge ließ trotz Ausschreibung auf sich warten.

Eine Zeit lang versah Klaus Gölz im Hintergrund die Aufgabe des geschäftsführenden Pfarrers weiter mit. Jetzt ist eine andere – vorläufige – Lösung gefunden. Unterstützung kommt aus Trossingen-Schura. Der dort ansässige Pfarrer Jonas Keller hat die Geschäftsführung in Schwenningen übernommen und darf dafür zehn Prozent seiner Arbeitszeit aufwenden. Schwerpunkte der Geschäftsführung sind die Kindergärten sowie die Immobilien. „Es sind Unterschriften zu leisten für Verträge – ohne das geht vieles nicht voran“, berichtete Jonas Keller im Gespräch mit der Redaktion. Darüber hinaus ist er zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates Schwenningen.

Damit er für die neue Tätigkeit in Schwenningen Entlastung erfährt, gab er unter anderem zwei der wöchentlich sechs Religionsstunden in der Kellenbachschule ab an dort tätige Religionslehrerinnen. Sein Plan war, einen Tag in der Woche in Schwenningen im Alten Pfarrhaus vor Ort zu sein, um sich um die Geschäftsführungsaufgaben zu kümmern. Gerade in der Anfangsphase nach dem 1. September nahm die Arbeit allerdings mehr Zeit ein.

Auf ein Jahr begrenzt

Bedenken habe es in seiner Kirchengemeinde gegeben, dass er jetzt quasi auf den Sprung in eine neue Stelle ist, und man sich in Schura nach rund vier Jahren mit Jonas Keller bald einen neuen Pfarrer suchen muss. Dem hält er entgegen, dass die Unterstützung bei der Geschäftsführung in Schwenningen zunächst auf ein Jahr begrenzt ist.

Spaß an administrativer Arbeit entwickelte sich bei ihm mit den Aufgaben, erzählt er. Seit zwei Jahren leitet Keller den Kleider- und Tafelladen in Trossingen mit inzwischen fünf Angestellten. Hinzu kommen die Begleitung des Jugendreferenten sowie die Gremienarbeit. Außerdem arbeitet er als Stadtrat im Trossinger Kommunalparlament aktiv mit. All dies empfindet er als positive Herausforderung. „Das ist ein guter Weg für mich, die Rückmeldungen sind ermutigend, aber es ist auch eine große Aufgabe“, so sein kleines Zwischenfazit.

Stelle soll attraktiver werden

Die Stelle des geschäftsführenden Pfarrers soll an Attraktivität gewinnen, damit es überhaupt Bewerbungen gibt. Denn angesichts schwindender Kirchensteuereinnahmen und rückläufiger Zahlen bei den Gemeindeglieder stellt sich die evangelische Landeskirche dem Thema Strukturreformen. Aus den Dekanaten Tuttlingen und Sulz ist das Dekanat Rottweil geworden. Seit dem 1. September ist Ulrich Dewitz als neuer Dekan im Amt. Inhalt der Reform sei außerdem, große Zentren zu bilden für die Kindergartenarbeit. Damit hänge die Verwaltung nicht mehr an den einzelnen Pfarrämtern. „Hier verbleiben die pädagogische Leitung und religionspädagogische Betreuung.“ Für die Erzieherinnen ändere sich dadurch nichts.

Trotz aller Freude am Administrativen, sagt er: „Die Gottesdienstarbeit und die Begleitung der Menschen vor Ort ist mir wichtig“. Die Grundschulkinder, die er in Religion unterrichtete, sieht er jetzt in der Konfirmandengruppe.

Kirchenwahl am 30. November

Der Personalmangel bei evangelischen Pfarrern sei ein großes Thema in der Landeskirche. „Die Pensionierungswellen lassen sich nicht so einfach kompensieren.“

Am kommenden Sonntag, 30. November, ist auch in Trossingen Kirchengemeinderatswahl. Für die zwölf zur Verfügung stehenden Plätze gibt es ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten. „Es wird einen großen Wechsel geben, fast die Hälfte des Gremiums hört auf, es kommen viele Jüngere nach.“ Um die Kirchenwahl in Schwenningen muss sich Keller nicht kümmern. Das liegt in den Händen von Pfarrerin Britta Mann-Horváth.

Die Kirchengemeinden

Die Kirchengemeinde Schwenningen

ist mit 8500 Gemeindegliedern eine der größten Gemeinden in der Landeskirche Württemberg. Derzeit sind vier Pfarrstellen besetzt.

Die Kirchengemeinde Trossingen:

Der evangelischen Kirchengemeinde Trossingen gehören rund 4000 Gemeindeglieder an, davon 1600 in Schura. Für die pastorale Arbeit stehen 2,5 Stellen zur Verfügung.