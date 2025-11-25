Personalmangel bei der Kirche: Stelle in Schwenningen soll attraktiver werden

Lange war die Stelle des geschäftsführenden Pfarrers bei der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen vakant. Unterstützung kommt jetzt aus Schura.
Personalmangel gibt es auch bei der evangelischen Kirche. Seit zwei Jahren ist die Stelle des geschäftsführenden Pfarrers in der hiesigen Kirchengemeinde vakant. Pfarrer Klaus Gölz hatte die Aufgabe nach acht Jahren abgegeben und war im Dezember 2023 auf die Pfarrstelle Schwenningen Stadtkirche Nord eingesetzt worden. Aber eine Nachfolge ließ trotz Ausschreibung auf sich warten.