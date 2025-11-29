Personalkosten im Blick: Lahrer CDU fordert trotz Geld vom Bund „strikte Sparpolitik“

Die Lahrer CDU-Gemeinderatsfraktion hat beraten, wie man die finanzielle Lage der Stadt in den Griff bekommen könnte.
„Was bedeuten die Geldregen von Land und Bund für unseren Haushalt 2026?“, lautete die erste Frage, die sich die CDU-Fraktion im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen stellte. „Zunächst nur, dass das Defizit in 2026 geringer wird, als zunächst befürchtet“, so der finanzpolitische Sprecher Rudolf Dörfler in einer Mitteilung. „Es gibt also überhaupt keinen Grund, Hoffnungen zu schüren, oder Luftschlösser zu bauen.“