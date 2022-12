2 Der Vertrag mit Geschäftsführer Erek Speckert ist vorzeitig verlängert worden. Foto: Kern-Liebers

Udo von Reinersdorff ist neuer CFO (Finanzvorstand) bei Kern-Liebers. Das ist nun laut Unternehmensmitteilung auf der Gesellschafterversammlung entschieden worden.















Schramberg-Sulgen - Er beerbt Alexander Tobert, der das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen wird. Von Reinersdorff verfügt über zwölf Jahre Erfahrung als CFO in der verarbeitenden Industrie sowie im Lebensmittel- und Getränkesektor.So war er in dieser Funktion für verschiedene internationale Familienunternehmen tätig, etwa für Ploucquet, die stark im Automobilgeschäft tätige Handtmann-Gruppe sowie bei einem Teilkonzern der Theo-Müller-Unternehmensgruppe. Von Reinersdorff ist Diplom-Kaufmann mit einem Abschluss der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg. Er ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter.

Darüber hinaus wurde auf der Versammlung beschlossen, Vertrag von Geschäftsführer Erek Speckert bis Dezember 2028 vorzeitig zu verlängern. "Seit seinem Eintritt bei Kern-Liebers Anfang 2021 hat Erek Speckert in seiner Rolle Führungsqualitäten bewiesen, dem Unternehmen eine strategische Richtung gegeben und die notwendige Neuausrichtung der Gruppe mit großem Engagement vorangetrieben. Zugleich hat er das Unternehmen erfolgreich durch eine wirtschaftlich schwierige Zeit geführt", so Jürgen Steim, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kern-Liebers-Gruppe. "Mit der Verlängerung seines Vertrags unterstreichen wir unser Vertrauen in Herrn Speckert. Wir sind davon überzeugt, dass er den Transformationsprozess Gruppe weiter vorantreiben wird."