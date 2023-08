Dies, um sich laut Unternehmensmitteilung beruflich neuen Herausforderungen zu stellen.

„Mit Matthias Stotz verlieren wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die Junghans nach der Insolvenz im Jahr 2008 wieder auf die Erfolgsspur gebracht hat. Matthias Stotz hat maßgeblich zur positiven Entwicklung der Marke beigetragen“, sagt Hans-Jochem Steim, Gesellschafter der Uhrenfabrik Junghans.

„Wir bedauern die Entscheidung von Matthias Stotz, unser Unternehmen zu verlassen. In den vergangenen Jahren hatte Stotz das Profil der Marke nachhaltig geschärft, exzellent das Produktportfolio entwickelt und den Bekanntheitsgrad sowie das Image gestärkt. Wir danken Matthias Stotz für seinen wertvollen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste“, äußert sich Hannes Steim, geschäftsführender Gesellschafter der Uhrenfabrik Junghans.

Neues Kapitel

„Ich verlasse Junghans mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits habe ich 16 intensive und erfolgreiche Jahre bei Junghans verbracht, in denen ich mich zu 100 Prozent mit dem Unternehmen und meinen Aufgaben identifiziert habe. Die Marke und die Menschen werde ich vermissen. “, erklärt Stotz. „Andererseits freue ich mich nun auf ein neues Kapitel und blicke meinen kommenden Herausforderungen positiv entgegen. Ich möchte mich ausdrücklich bei den Gesellschaftern Hans-Jochem und Hannes Steim für das große, in mich gesetzte Vertrauen sowie die besondere Möglichkeit, für eine so bedeutende Marke arbeiten zu dürfen, bedanken. Das ist nicht selbstverständlich und war mir stets eine große Ehre.“

Matthias Stotz wurde 2008 zum Geschäftsführer der Uhrenmarke Junghans berufen. 2022 erfolgte der Eintritt des Gesellschafters Hannes Steim ins operative Geschäft. Seither hatten Matthias Stotz und Hannes Steim als gleichberechtigte Doppelspitze agiert.

Ab Freitag, 8. September, wird Hannes Steim die Uhrenfabrik Junghans als alleiniger, geschäftsführender Gesellschafter leiten.