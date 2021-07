1 Martin Himmelheber und Renate Much, flankiert von den Laudatoren Dorothee Eisenlohr und Udo Neudeck Foto: Fritsche Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Martin Himmelheber verlässt den Gemeinderat

Schramberg. Der Gemeinderat hat am Donnerstag Martin Himmelheber verabschiedet. "Es ist mir eine Ehre, die Laudatio zu übernehmen", sagte Freie-Liste-Sprecher Udo Neudeck im Namen des Gremiums zu Himmelheber, der seine Ämter auf eigenen Wunsch niederlegt. Dies sage er gleich zu Beginn, um den zu Verabschiedenden milde zu stimmen für das, was noch folge, betonte Neudeck und zitierte Ehrenbürger Herbert O. Zinell: "Zuviel Weihrauch schwärzt den Heiligen."

So gab Neudeck mit lieb gemeinten Spitzen versehen, den kommunalpolitischen Werdegang vom "Jung- und Altkommunarden bis in die grüne Ecke" wieder sowie die beruflichen Stationen von der Lehrertätigkeit in Schenkenzell – oder wie Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr erwähnte in Texas oder Lesotho – über jene beim Radio Neckarburg ("der schönen Stimme oder der Liebe zu guter konservativer Volksmusik wegen, bleibt sein Geheimnis") hin zum Journalisten.

Zuvor hatte Eisenlohr sich schwer getan, den "Hansdampf in allen Gassen" zu verabschieden, der stets den Fokus auf das Brückenbauen gelegt und auf seinen Kontrollrunden auf dem Fahrrad durch die Stadt doch so viel gesehen und angeregt habe.

Himmelheber sei es oft gelungen, so Neudeck, Sichtweisen aufzuzeigen, "an die ich nicht gedacht habe". Zudem habe er standhaft und "nicht nur über seine Umweltthemen" diskutiert, sondern viel Bürgernahes eingebracht. Dass das Heidelberger Großstadtkind sich in die Schwarzwälder Kleinstadt verliebte und einst "innerhalb kürzester Zeit auf der Bildfläche erschien", sei ein Glücksfall. Anfangs in den Augen einiger ein "Motzer" – aber nie unangenehm oder aufbrausend – habe Himmelheber bald nach seinem Gremien-Einstieg 2006 (er rückte einst für Elke Brezger nach, die ebenfalls anwesend war) die Spannungsfelder erkannt, in denen man sich bewege und war stets "mit Leib und Seele Gemeinderat".

Daher könne Neudeck den Abschied nun nur darin vermuten, dass Himmelhebers Lebensgefährtin Renate Much nun in Rente sei, "und ihr noch viel Gemeinsames vorhabt. Dazu rate ich euch nur eins: Tut es!"

Mit einer symbolträchtigen Gemüsebürste wolle er sich bei allen bedanken, sagte Himmelheber, sei die doch "ökologisch einwandfrei und, wie ich, mal mehr oder weniger kratzbürstig". Wie Neudeck ging er auf seine Herausforderung ein, die Rollen Stadtrat, OB-Stellvertreter und Berichterstatter zu vereinen. Weil Journalisten den Dreiklang liebten, sagte er, folge eine Rede aufgebaut in Dreierpaaren.

Stolz auf Diskussionskultur

Drei Dinge sähe er im Nachhinein gerne weiter oder früher vorangetrieben: die Abschaffung der unechten Teilortswahl und die frühzeitige Beteiligung eines Radwegs entlang der Schiller- und Oberndorfer Straße, zudem sagte er zur Krankenhaus-Camedi-Problematik: "Ich ärgere mich, dass ich nicht früher erkannt habe, dass der Schweizer Milliardär Peter Zuellich nur große Töne gespuckt hat."

Bei drei Dingen sei er allein auf weiter Flur gestanden: Seiner Ablehnung des Tierheims in Sulgen und seiner Gegnerschaft beim Bürgerbus wie auch bei der Talumfahrung. Neudeck: "Und das obwohl dir klar war, dass du dir keine Freunde machst." Drei Dinge, auf deren Realisierung er stolz sei: Die Bücherbox auf dem Rathausplatz, die Stelle des ehrenamtlichen Radbeauftragten ("Gunnar Link macht einen prima Job") sowie der Name "Badschnass" für das Hallenbad, der wohl auch künftig für das ein oder andere Schmunzeln sorgen werde.

Leider hätten in seiner Zeit keine Menschen mit Migrationshintergrund Platz am Ratstisch gefunden, die Frauenquote hebe er nun wenigstens mit seinem Rücktritt an und, "was mit sehr positiv auffällt" gebe es seit mindestens zwei Generationen keine Rechtsextremen im Rat: "Das unterscheidet uns wohltuend von anderen Kommunen."

Nach drei Reden, die er nie vergesse – unter anderem jene bei einer Hauptversammlung der Feuerwehr, die er eines Theaterwerkstatt-Termins geschuldet geschminkt halten musste, zählte er auf, "über was ich im Gemeinderat besonders glücklich bin": Die offene und Mehrheitsentscheidungen akzeptierende Diskussionskultur und die Freundschaften, die er nicht nur innerhalb der Fraktionsgemeinschaft schließen durfte. Das führte ihn zu der langjährigen SPD-Rätin Renate Much: "Meine große Liebe gefunden zu haben, dafür waren die 15 Jahre allemal nützlich".

Nachrückerin aus der Liste Buntspecht und Grüne ist Bärbel Pröbstle. Sie nahm das Mandat an und wurde vom Gremium und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr sogleich herzlich begrüßt.