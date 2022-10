Personalie in Rottweil

2 Neuer Leiter des Kriminalkommissariats Konstanz ist Kriminalrat Florian Elsässer. Foto: Polizei/Popp

Zwei neue Führungskräfte für die Kriminalpolizeidirektion Rottweil wurden beim Polizeipräsidium Konstanz begrüßt.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Das Polizeipräsidium Konstanz hat zwei neue Führungskräfte begrüßt und in ihre Aufgaben eingewiesen. Für Polizeipräsident Hubert Wörner und den Leiter der Kriminalpolizeidirektion Rottweil Thomas Föhr eine wichtige Personalentscheidung, wie mitgeteilt wird.

"Mit Florian Elsässer und Martin Schmolze erhält das Polizeipräsidium zwei hervorragende Führungskräfte, die erst vor kurzem das Studium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster-Hiltrup/Nordrhein-Westfalen abgeschlossen haben. Beide kennen sich bereits bestens in ihrem neuen Wirkungskreis bei der Kriminalpolizei aus."

Kriminalrat Florian Elsässer (39) übernimmt die Leitung des Kriminalkommissariats Konstanz, das für eine Vielzahl von Delikten der mittleren und schweren Kriminalität zuständig ist. Er hatte zuvor bereits verschiedene Leitungsfunktionen bei der Kriminalpolizei wahrgenommen, unter anderem die Leitung des Kriminaldauerdienstes in Rottweil. Zudem war er im Innenministerium Baden-Württemberg mit verantwortungsvollen Aufgaben bei der Kriminalitätsbekämpfung betraut worden.

Leitung der Kriminalinspektion 4

Martin Schmolze (36) ist bei der Kriminalpolizei künftig verantwortlich für die Leitung der Kriminalinspektion 4. Dort werden Ermittlungen in schweren Fällen der Rauschgiftkriminalität und Organisierten Kriminalität geführt. Er blickt auf eine mehrjährige kriminalpolizeiliche Erfahrung bei verschiedenen Dienststellen zurück, übernahm Führungsverantwortung als Polizeiführer vom Dienst beim ehemaligen Polizeipräsidium Tuttlingen und gab sein Wissen als Lehrer an der Polizeischule in Biberach weiter.

Neben dem Leiter des Präsidiums ist auch Kripo-Chef Thomas Föhr vollen Lobes. Er wünschte beiden einen guten Start in ihren neuen Funktionen.