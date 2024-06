1 Pedro Almeida Morais könnte künftig womöglich in einem anderen Trikot seine Treffer bejubeln. Foto: Kara

Es ist eines der letzten Fragezeichen im Kader: Bleibt Offensivspieler Pedro Almeida Morais bei der TSG Balingen? Zunächst war am Donnerstag eine Entscheidung gefallen, am Abend änderte sich aber die Gemengelage.









Pedro Almeida Morais war am Donnerstag die meistdiskutierte Personalie bei der TSG Balingen. Der 24-Jährige hatte in der zurückliegenden Spielzeit in 25 Spielen fünf Tore geschossen und vier Treffer vorbereitet. Doch bleibt er in Balingen?