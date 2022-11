Mislintat und Wimmer – so gehen sie in die Tage der Entscheidung

75 Ein Duo, das derzeit gut harmoniert: VfB-Sportdirektor Sven Mislintat (li.) und Trainer Michael Wimmer. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die USA-Reise des VfB Stuttgart geht zu Ende, dann nimmt die Spannung zu. Es geht um die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat und Trainer Michael Wimmer. Beide haben sich unserer Redaktion gegenüber noch einmal geäußert.















Die erste Phase dieser ungewöhnlich getakteten Saison ist seit über einer Woche vorbei, die USA-Reise des VfB Stuttgart geht an diesem Dienstag zu Ende. Zeit, sich zu entspannen? Von wegen! Wenn der Flieger mit dem Tross der Weiß-Roten am Dienstagvormittag in Frankfurt landet, beginnt lediglich für die Spieler der Urlaub.