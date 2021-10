So punkten Bewerber bei Bosch

1 Bosch-Personalerin Sabine Schubert: Der Lebenslauf ist die Visitenkarte. Foto: x-default/Alexander Schmitt

Bosch sucht Absolventen und Professionals, also Leute mit Berufserfahrung. Eine Personalmanagerin verrät, worauf es ankommt und was Bewerber vermeiden sollten.















Der Technologiekonzern Bosch hat in Deutschland zurzeit etwa 2700 Stellen ausgeschrieben, der Schwerpunkt liegt im Bereich IT und Engineering. Pro Monat gehen allein für die 14 Standorte im Großraum Stuttgart rund 5400 Bewerbungen ein. Sabine Schubert, Leiterin People Acquisition Campus bei Bosch, verrät, wie Bewerber am besten punkten können.