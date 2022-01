Stromausfall nach Unfall Schneeböe im Auto - 22-Jährige prallt in Balingen gegen Verteilerkasten

Ein versehentlicher Druck auf den Fenster-Kopf, eine ordentliche Ladung Schnee und schon ist es passiert gewesen: Ein Autounfall mit darauffolgendem Stromausfall ist am Freitagabend in einem Wohngebiet in Balingen-Weilstetten passiert.