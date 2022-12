Prozess in Tübingen Von den Schreien der Kinder zu sich gekommen

Im Juni soll ein Mann bei Hirsau versucht haben seine Ex-Partnerin im Auto zu erwürgen, während die beiden gemeinsamen Kinder auf der Rückbank saßen. Am zweiten Verhandlungstag wurden am Landgericht nun die Zeugen vernommen, welche die Frau in Hirsau sahen, als ihr die Flucht aus dem Auto gelang.