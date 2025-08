Seit 2005 verfügt Nagold über einen Gestaltungsbeirat. Als unabhängiges Sachverständigengremium begutachtet der Beirat Bauvorhaben von besonderer städtebaulicher Bedeutung in ihrer Auswirkung auf das Stadt- und Landschaftsbild. Der Gestaltungsbeirat ist allerdings kein Beschlussorgan im Sinne der Gemeindeordnung.

Er berät den Gemeinderat und spricht Empfehlungen aus. Mitglieder des Gestaltungsbeirats sind aktuell Alexander Wetzig, Ulm (Vorsitz), Prof. Dr. Alfred Ruther-Mehlis, Nürtingen und Petra Zeese, Stuttgart.

Auch Fraktionsvertreter bei den Sitzungen dabei

An den Sitzungen des Gestaltungsbeirats nehmen außerdem Vertreter der Fraktionen im Gemeinderat und der Oberbürgermeister oder der Bürgermeister teil. Die Sitzungen werden durch das Stadtplanungsamt vorbereitet und begleitet.

Die einzelnen Bauvorhaben werden entweder durch das Stadtplanungsamt oder durch den Bauherrn oder dessen Architekten vorgestellt. Die Sitzungen sind öffentlich, es sei denn, der Bauherr widerspricht der öffentlichen Begutachtung.

Ecker hat einer Mitarbeit im Beirat bereits zugestimmt

Jüngst ist Gabriele D’Inka aus Fellbach aus dem Gremium ausgeschieden. Nun galt es eine Nachfolge zu bestimmen. Die Stadt hat Dea Ecker vorgeschlagen und damit ins obere Regal gegriffen. Ecker ist seit 1989 in der Branche unterwegs. Studierte in Karlsruhe, bildete sich in Chicago weiter. Danach war sie projektleitende Architektin in Cheju in Südkorea, arbeitete in Chicago. 1998 gründete sie ihr eigenes Architekturbüro in Chicago.

2000 siedelte sie mit ihrem Büro nach Deutschland über. Inzwischen ist das Büro in Heidelberg und Buchen beheimatet. Sie ist unter anderem Gastkritikerin am IIT in Paris und am Illinois Institute of Technology in Chicago.

Der Nagolder Gemeinderat hat die Berufung von Dea Ecker in den Gestaltungsbeirat der Stadt Nagold abgesegnet. Ecker hat einer Mitarbeit im Beirat bereits zugestimmt.