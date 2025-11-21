Personalentscheidung beim HBW: Elias Fügel bleibt ein „Gallier“

Beim 2.Ligisten HBW Balingen-Weilstetten wurde jetzt schon, mitten in der Hinrunde der laufenden Saison, die erste Personalentscheidung für die kommende Spielzeit getroffen.
Während die Bundesligamannschaft des HBW Balingen-Weilstetten auf der Platte derzeit eine starke Performance zeigt und zuletzt sechs Ligaspiele in Serie gewonnen hat, laufen hinter den Kulissen bereits die Planungen für die Saison 2026/27 auf Hochtouren. Am Freitag gab Geschäftsführer Axel Kromer in einer Pressemitteilung bekannt , dass Elias Fügel sein Vertrag verlängert. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers ist noch nichts bekannt.