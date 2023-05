1 Das Lahrer Kulturamt im Alten Rathaus – hier wird es einige Veränderungen geben. Foto: Schabel

Cornelia Lanz wollte am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion keinen Kommentar abgeben. Weder zu ihrer beruflichen Zukunft noch zu den Umständen, die zu deren Neuausrichtung führen werden. „Es ist noch nichts entschieden, deshalb will ich noch nichts offiziell sagen“, erklärte Lanz, die seit November 2020 an der Spitze des Lahrer Kulturamts steht. Als international renommierte Opernsängerin ohne Verwaltungshintergrund hatte sie sich einst gegen 44 Mitbewerber durchgesetzt. Heute, gut zweieinhalb Jahre nach ihrem Amtsantritt steht die 42-Jährige im Epizentrum eines Personalbebens im Lahrer Rathaus.