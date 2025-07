Personalabbau: Daimler Truck streicht 5.000 Stellen - Kosten sollen runter

6 Daimler Truck will in Deutschland 5.000 Stellen streichen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa 6 Bilder - Fotostrecke öffnen Von Boom zur Bremse: Daimler Truck legt den Rotstift bei Mercedes-Benz Trucks an. In Deutschland sollen in den kommenden Jahren rund 5.000 Stellen wegfallen. Dafür gibt es mehrere Gründe.







Link kopiert



Leinfelden-Echterdingen/Charlotte - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will in Europa wettbewerbsfähiger werden - und bis 2030 etwa 5.000 Stellen in Deutschland streichen. Das teilte das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag im US-amerikanischen Charlotte (North Carolina) mit. Betroffen ist zuletzt schwächelnden Marke Mercedes-Benz, die vor allem in Europa und Lateinamerika vertreten ist. Doch was sind die Gründe für das Sparprogramm?