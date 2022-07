Feuerwehr bei Flächenbrand Wieder brennt’s in Lauterbach – Einsatz am Sommerberg

Schon wieder: Nach dem Waldbrand am Dienstag in der Nähe der Tankstelle Emter in der Schramberger Straße ist die Feuerwehr am Sonntag in Lauterbach erneut gefordert. Dieses Mal brennt eine Fläche am Sommerberg.