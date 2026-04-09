Personal beim VfB Stuttgart: Al-Dakhil und Jovanovic – per Leihgeschäft aus dem Leistungsloch

Der Innenverteidiger und der Flügelstürmer des VfB sollen in der neuen Saison mehr Spielzeit erhalten. Daher deutet sich für das Duo ein Abschied auf Zeit an.
Sechs Spieltage vor Saisonschluss in der Fußball-Bundesliga steht der VfB ganz dicht vor seiner dritten Teilnahme am Europapokal in Folge. Zudem wurde mit dem Pokalsieg vom vergangenen Mai nach unzähligen Dürrejahren und zwei Abstiegen wieder mal ein Titel geholt – und obendrein der Marktwert des eigenen Spielerkaders in den vergangenen drei Jahren auf aktuell rund 381 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Es läuft also bei den Cannstattern.