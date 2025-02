1 Die Polizei sucht nach einem Unfall am Knotenpunkt B 14 und B 27 nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Durch ein starkes Bremsmanöver hat ein noch unbekannter Autofahrer einen Unfall verursacht. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert



Am Montagnachmittag ist der Verursacher eines Auffahrunfalls geflüchtet. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem Ford Focus am Knotenpunkt der Bundesstraßen 14 und 27 von Rottweil-Neufra kommend in Richtung Zimmern ob Rottweil.