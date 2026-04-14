Persönlichkeit in Hüfingen: Abschied von Otmar Mayer

Der Hüfinger Otmar Mayer ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Jahrzehntelang prägte er das Vereinsleben und Kunsthandwerk der Stadt. Sein Sohn erinnert sich.
„Er war immer ein geselliger Mensch“, beschreibt Michael Mayer seinen Vater Otmar. Zwischen Stechbeiteln und Kunstwerken steht er in dessen ehemaligen Werkstatt in der Hüfinger Hauptstraße. Der Geruch von Holz liegt noch in der Luft. Bis ins hohe Alter hat Otmar Mayer hier den Stechbeitel angesetzt, Span für Span aus Material einen Ausdruck, manchmal eine Geschichte geformt. Nun ist er im Alter von 94 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben.