Persönlichkeit aus Weil am Rhein: Wechsel zur Nato in Schlüsselposition

Christian Buck, der aus Weil am Rhein stammende Leiter der Politischen Abteilung für Nah- und Mittelost, Afrika und Lateinamerika im Auswärtigen Amt in Berlin, zieht nach Brüssel um.
Der promovierte Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, der vor seiner Karriere als Spitzen-Diplomat nach dem Abitur am Kant-Gymnasium und dem Bundeswehrdienst ein Redaktionsvolontariat bei der Weiler Zeitung absolviert hatte und unlängst 60 Jahre alt geworden ist, wird zum 1. Juni bei der Nato als Beigeordneter Generalsekretär für Operationen tätig sein. Damit rückt Christian Buck in den obersten zivilen Führungskreis der Nato auf.