Perkussionist aus Müllheim: Tilo Wachters Herz schlägt für das Hang-Instrument

Als der Müllheimer Tilo Wachter vor 25 Jahren ein ufo-förmiges, metallenes Musikinstrument entdeckte, ahnte er nicht, dass es sein Leben grundlegend verändern wird.
Den Musiker, Sänger und Komponist Tilo Wachter auf ein bestimmtes Genre festzulegen? Unmöglich. Das würde ebenso scheitern, wie seinen Lebensweg in drei Sätzen aufzuzählen. Dennoch ein Versuch: Er ist ein Wegbereiter, der mit feinem Gespür, Sprachklängen und Stimmungen seinem Publikum einen Raum öffnet und seine Zuhörer mit meditativen Klangreisen in ein neues Hör-Bewusstsein führt.