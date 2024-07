Pergolaplatz sorgt für Ärger: Neugestaltung des Freiburger Colombiparks steht in der Kritik

Neugestaltung des Freiburger Colombiparks steht in der Kritik

1 Beim Thema Sicht- und Lärmschutz hat die Stadt beim Pergolaplatz bereits nachgebessert. Foto: Alexander Blessing

Der neu zugewiesene Drogenkonsumplatz im Freiburger Colombipark sorgt für Unmut. Die Stadt kündigt Bürgergespräche an und will nachbessern.









Link kopiert



Der Colombipark in der Freiburger Innenstadt ist seit Jahren als Ort verrufen, an dem Drogen nicht nur verkauft sondern auch konsumiert werden. Immer wieder gab es Konflikte, bis die Stadt vor über fünf Jahren ein neues Konzept aus der Taufe hob, um den Park wieder für alle Menschen attraktiv zu machen. Dazu gehörte auch, dass die suchtkranken Menschen mit einem Pergolaplatz einen neuen Ort im Park zugewiesen bekommen und am bisherigen Platz ein Römerspielplatz entsteht.