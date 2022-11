1 Wenn die Webcam zur Tatwaffe wird: Ein 57-jähriger Hohberger wurde am Wochenende Opfer von Internet-Betrügern. Foto: Gollnow (Symbol)

Auf der Suche nach Liebe wurde ein Mann aus Hohberg abgezockt. "Sextortion" nennt sich das perfide Spiel, mit dem Internet-Betrüger ihre Opfer regelmäßig um viel Geld bringen.















Hohberg - Die Masche ist so einfach, wie hinterhältig. Nachdem man über eine soziale Plattform mit einem vermeintlich attraktiven Chatpartner in Kontakt getreten ist, wird die Kommunikation stetig intimer. Am Ende folgt die Aufforderung, sich der Kleidung zu entledigen, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und diese per Video zu versenden. Nur, dass sich auf der anderen Seite ein Betrüger befindet, der nicht das Geringste mit der Person zu tun hat, als die er sich ausgibt und nur darauf bedacht ist, sein Opfer zu erpressen.

Es folgt die Drohung, das gesendete Video im Netz zu veröffentlichen, wenn die Zahlung des geforderten Geldbetrags nicht erfolgt. Diese schlimme Erfahrung hat nun auch ein 57-Jähriger aus Hohberg machen müssen, wie die Polizei mitteilt: Nachdem er am Sonntag einen dreistelligen Betrag auf ein deutsches Konto überwiesen hatte, folgte gleich darauf die nächste Forderung mit einer noch höheren Geldsumme.

Oftmals verhindert Scham eine Anzeigeerstattung bei der Polizei. Der Mann hat sich jedoch nach der zweiten Geldforderung an die richtige Stelle gewandt.



Die Polizei gibt folgende Ratschläge, um sich vor "Sectortion" zu schützen:



- Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.

- Im Zweifel: Kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

- Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit Kurzem kennen.



Wer bereits Opfer von Sextortion geworden sind, empfiehlt die Polizei:



- Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden.