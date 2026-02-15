Per Knockout zum Sieg: Europameister Labinot Xhoxhaj bietet 2000 Zuschauern in Lahr ein Spektakel

Der Lahrer Labinot Xhoxhaj bleibt weiterhin EBU-Europameister im Schwergewichtsboxen. Er bezwang seinen Gegner Pezhman Seifkhani.
Es war ein Abend, auf den viele gewartet hatten – allen voran Labinot Xhoxhaj. Der Lahrer Boxer stieg am Samstag in den Ring, um seinen EM-Titel gegen den Schweden Pezhman Seifkhani zu verteidigen. Mit diesem wolle er „kurzen Prozess“ machen, kündigte er noch am Donnerstag bei der Pressekonferenz an. Zwei Tage später ließ Xhoxhaj auf seine Worte Taten folgen: Nach knapp zehn Minuten schickte er seinen Kontrahenten in der vierten von zwölf möglichen Drei-Minuten-Runden im Lahrer Hallensportzentrum auf die Bretter.