Per Bus zum Europa-Park: So geht’s mit der Ortenauer „Südspange“ weiter

Nach einer Testphase hat der Kreis zusätzliche Busverbindungen von Ringsheim nach Rust und Ettenheim überprüft. Die Zahlen sehen gut aus – dennoch werden Fahrten gestrichen.
Durchschnittlich nutzten 2025 rund 6900 Fahrgäste jeden Monat die ergänzenden Verbindungen der Südspange. „Das Angebot hat sich in der zweijährigen Erprobungsphase damit bewährt und wird gut angenommen“, so das Fazit der Kreisverwaltung bei der Sitzung des Umwelt- und Technikausschusses (UTA) am Dienstag. „Wir wollen die Linie künftig in den regulären ÖPNV übernehmen“, erklärte Landrat Thorsten Erny.