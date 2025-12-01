Pentagon: Der Kriegsminister unter Beschuss der eigenen Leute

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll den Befehl erteilt haben, wehrlose Überlebende in der Karibik zu töten. Der Kongress will dies nun untersuchen.
Die Vorwürfe gegen Pentagon-Chef Pete Hegseth sind massiv und kommen dieses Mal aus den eigenen Reihen. Genauer gesagt aus den für die Aufsicht seines Ministeriums zuständigen Ausschüssen im Kongress. Demnach soll der Verteidigungsminister persönlich den Befehl erteilt haben, zwei Menschen zu töten, die den ersten US-Angriff auf ein mutmaßliches Drogenboot am 2. September überlebt hatten. Aus Sicht von Völkerrechtlern wäre das ein Kriegsverbrechen.