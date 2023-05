In Lahr und Region werden am Donnerstag Auswirkungen auf den ÖPNV erwartet.

Erneut müssen sich Pendler und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs auf Einschränkungen gefasst machen. Wie schon in der Vorwoche hat die Gewerkschaft Verdi auch für den heutigen Donnerstag, 4. Mai, Beschäftigte bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) mit Hauptsitz in Lahr zum Streik aufgerufen.

Das teilte die SWEG am Mittwoch mit. Erneut rechnet das Unternehmen mit Ausfällen. Wie schon in der vergangenen Woche dürfte auch in Lahr der Busverkehr betroffen sein, an diesem Tag kam der Busverkehr in Stadt und Umgebung komplett zum Erliegen.

Elektronischer Fahrplan warnt vor Ausfällen

Bereits am Mittwoch wurde auf dem elektronischen Fahrplanbildschirm vor Ausfällen und Verspätungen am Donnerstag gewarnt, bei der SWEG rechnet man mit ähnlichen Auswirkungen wie beim Verdi-Streik am 26. April. Auch Schulbusse dürften von dem Streik betroffen sein.

Tarifvertrag ist Ende März abgelaufen

Hintergrund des Streiks ist der seit Ende März 2023 abgelaufene aktuelle Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV). Darüber befindet sich Verdi derzeit in Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen (AGVDE). Die nächste Verhandlungsrunde ist für Freitag, 5. Mai, angesetzt, so die SWEG.