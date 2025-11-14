Pendler in Hechingen: Ärger über Verspätungen und Zugausfälle des RE 6

Bis die Zollern-Alb-Bahn elektrifiziert ist, kommen auf Bahnpendler aus Hechingen harte Zeiten zu. Dabei besteht derzeit schon Unmut über die Direktanbindung nach Stuttgart.
Die Theorie klingt gut: Wer von Hechingen nach Stuttgart mit der Bahn fahren will, erreicht sein Ziel – angenommen den Stuttgarter Hauptbahnhof – in etwas mehr als einer Stunde. Der zweistündlich verkehrende Regionalexpress 6 verspricht diese Fahrt sogar ohne Umstieg. Eine attraktive Alternative zum spätestens ab der Anschlussstelle Bodelshausen drohenden Stau auf der B 27.