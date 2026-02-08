Pendler betroffen: Verbindung Norschwaben – Minseln monatelang gesperrt

Bei der Überprüfung des Entwässerungssystems im Ortsteil Minseln hat sich gezeigt, dass der Abwasserkanal für die anfallenden Mengen an Regen- und Abwasser nicht mehr ausreicht. Aus diesem Grund wird ein neues Entwässerungssystem eingebaut, das künftig aus zwei getrennten Kanälen für Abwasser und Regenwasser besteht, informiert die Stadt Rheinfelden. Neben dem neuen Kanalsystem werden auch die Trinkwasser- und Stromleitungen erneuert.

Mehrmonatige Sperrung Die Arbeiten wurden im vergangenen August im ersten Bauabschnitt in der Nordschwabener Straße zwischen Holzbau Wiedmann und der Kreuzung Minselner Straße begonnen. Ab Mitte Februar folgt nun der zweite Bauabschnitt auf der Nordschwabener Straße in Richtung Nordschwaben. Ab voraussichtlich Mai schließen sich die Arbeiten an der Minselner Straße in Richtung Karsau an. „Die Bauarbeiten machen eine mehrmonatige Vollsperrung erforderlich“, kündigt die Stadt an.

Baubeginn am Rosenmontag

Ab Rosenmontag, 16. Februar, wird die Kreuzung Nordschwabener Straße / Minselner Straße für circa vier Wochen gesperrt. Der Verkehr von Karsau nach Minseln fährt dann über die Kreisstraße K 6336 und den Turbinenkreisel nach Minseln. Der Sportplatz wird ab der Wiesentalstraße in Minseln über die Nordschwabener Straße mittels Ampelregelung erreichbar bleiben.

Danach wird die Nordschwabener Straße ab der Kreuzung Minselner Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Nordschwaben voraussichtlich bis Ende Mai vollständig gesperrt. Die Zufahrt von Karsau über die Minselner Straße nach Minseln wird dann wieder möglich sein. Ebenso wird der Zugang zum Sportplatz dann wieder uneingeschränkt möglich sein.

Absolut kein Durchkommen

In dem gesamten Zeitraum ist eine Durchfahrt von Nordschwaben nach Minseln jedoch nicht möglich, kündigt die Stadt an. Deshalb werde eine Umleitung für den Individualverkehr über Dossenbach und Schopfheim ausgeschildert.

Die Buslinie von Rheinfelden nach Schopfheim über Nordschwaben wird während der Sperrung über den land- und forstwirtschaftlichen Verbindungsweg zwischen Karsau und Nordschwaben, das sogenannte „Nordschwabener Strässle“, geführt. Diese Strecke steht auch den Einsatzfahrzeugen der Rettungsdienste zur Verfügung.

Waldwege für Private verboten

„Eine Nutzung dieses oder anderer Waldwege als Ausweichroute für den privaten Verkehr ist aus Sicherheitsgründen untersagt“, stellt die Stadt klar und weist darauf hin, dass Begegnungsverkehr auf diesen Wegen Einsatzfahrzeuge behindern könnten. Die Einhaltung des Fahrverbots werde daher auch kontrolliert werden.

Arbeiten am Wald in einem Aufwasch

Um Synergien zu nutzen, werden ab Rosenmontag parallel zur Sperrung in der Nordschwabener Straße für voraussichtlich vier Wochen erforderliche Holzeinschlagsarbeiten auf den Waldflächen beiderseits der Kreisstraße K 6336 zwischen dem Mättlekreuz und dem Ortseingang Nordschwaben durchgeführt und zu weiteren Beeinträchtigungen führen.

Pendlern aus dem Wiesental wird empfohlen, die Alternativrouten über Dossenbach oder Maulburg / Adelhausen nach Rheinfelden zu nutzen.