Pendler betroffen: Verbindung Norschwaben – Minseln monatelang gesperrt

Bauarbeiten in Minseln sorgen in den kommenden Monaten für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Der Startschuss fällt Rosenmontag.
Bei der Überprüfung des Entwässerungssystems im Ortsteil Minseln hat sich gezeigt, dass der Abwasserkanal für die anfallenden Mengen an Regen- und Abwasser nicht mehr ausreicht. Aus diesem Grund wird ein neues Entwässerungssystem eingebaut, das künftig aus zwei getrennten Kanälen für Abwasser und Regenwasser besteht, informiert die Stadt Rheinfelden. Neben dem neuen Kanalsystem werden auch die Trinkwasser- und Stromleitungen erneuert.