1 Im B27-Tunnel nahe Dußlingen wird bald geblitzt. (Symbolfoto) Foto: Kugel

Autofahrer aufgepasst: Nach Jahren der Planung und Umsetzung ist nun der Blitzer im Dußlinger Tunnel auf der B27 installiert worden. Das Landratsamt erklärt, wann dieser in Betrieb genommen wird.









Was lange währt, wird endlich gut: Der „Tunnelblitzer“ auf der B27 in Dußlingen geht am Donnerstag, 22. Februar, im Laufe des Vormittags in Betrieb. Das teilt das Landratsamt Tübingen in einer Pressemitteilung mit.