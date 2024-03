Der Tunnel in Dußlingen auf der B 27 wird Anfang April in mehreren Nächten gesperrt. Das teilt das Landratsamt Tübingen in einer Pressemitteilung mit.

Der Grund: Turnusmäßig stehen die halbjährlichen Tunnelwartungs- und Reinigungsarbeiten im April wieder an. Dafür muss der Tunnel in Dußlingen auf der stark befahrenen B 27 in den Nächten von Mittwoch, 3. April, auf Donnerstag, 4. April, und von Donnerstag, 4. April, auf Freitag, 5. April, jeweils von 20 bis 6 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Lesen Sie auch

Umleitung über Gomaringen und Nehren

Wie kommen Autofahrer aus und in Richtung Hechingen dann nach Tübingen respektive wieder in den heimischen Zollernalbkreis? Die Umleitungsstrecken U 1 und U 2 über die L 230 Gomaringen – L 384 Nehren sind in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert, informiert das Landratsamt weiter.

Weitere halbseitige Sperrung auf B27

Das bleibt aber nicht die einzige Verkehrsbehinderung auf der B 27 in der nächsten Zeit: Zuvor werden noch Reinigungsarbeiten an den Entwässerungseinrichtungen in den Tunnelvorfeldern durchgeführt. Diese seien unabhängig von den sicherheitstechnischen Anlagen und können unter halbseitiger Sperrung abgehalten werden. Die Reinigungsarbeiten in Richtung Tübingen sind für Mittwoch, 27. März, und in Richtung Hechingen am Donnerstag, 28. März, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr vorgesehen.