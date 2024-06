Penalty-Cup Oberschwandorf: Elfmeter-Turnier geht in die 25. Runde

Elfmeter-Turnier geht in die 25. Runde

1 Am 5. Juli wird es wieder spannend. Foto: Sascha Federau

Am 5. Juli geht es in Oberschwandorf wieder hoch her: Auf dem Sportgelände der Spvgg. Oberschwandorf findet der inzwischen schon 25. Penalty-Cup statt.









Mit der großen Spielplatzbar und der einzigartigen Atmosphäre auf dem Killberg begeistert der SVO Jahr für Jahr Hunderte von Besuchern aus der weiteren Umgebung. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Mannschaften erwartet. Beginn ist am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr. Dazu wird in diesem Jahr die Fußball-Europameisterschaft live vor und im Sportheim übertragen.