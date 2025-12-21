Pelletwerk steht im Fokus: Mahlberger BI kämpft weiter gegen Lärm und Gestank

Das Pelletwerk im Gewerbegebiet Dyn-A5 wird weiterhin von den wachsamen Augen der Mahlberger Bürgerinitiative beobachtet.
Die Mitglieder der Bürgerinitiative Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg (BIGP) trafen sich im Orschweierer Gasthaus „Meilenstein“ – unweit des Pelletwerkes im benachbarten Gewerbegebiets Dyn-A5. Diese 2006 am südlichen Ortsrand angesiedelte Holzpellet-Fabrik hatte schon im darauffolgenden Jahr zur Bildung der Bürgerinitiative geführt. Das rief Klaus Deutschkämer, neben Peter Ohnemus der BI-Vorsitzende, in Erinnerung.