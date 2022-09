1 Dieter Rautschek aus Mönchweiler zeigt seine Pelletsheizanlage. Foto: Warkentin

Vor zwei Jahren bezahlte Dieter Rautschek für eine Tonne Holzpellets 197 Euro, um seine neue Heizungsanlage zu betreiben. Heute hat sich der Preis vervierfacht.















Mönchweiler - Dieter Rautschek wohnt mit seiner Frau in einem in den 1960er-Jahren erbauten Haus in Mönchweiler. 2020 beschließt er, die 20 Jahre alte, gut erhaltene Ölheizung gegen eine Pelletsheizanlage auszutauschen. "Wir wollten auf regenerative Energie umstellen", erzählt der Rentner.