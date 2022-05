1 War um seinen Job nicht zu beneiden: Moritz Bauer, Torhüter des SV Zimmern, von seiner Abwehr völlig im Stich gelassen. Foto: Schleeh

Dass beim SV Zimmern die Rettung der U23 in der Bezirksliga Vorrang hat, nachvollziehbar, aber das 1:10 der Landesligatruppe ist ein Imageschaden.















SSC Tübingen – SV Zimmern 10:1 (4:1). Blamable Vorstellung des SVZ in der Unistadt: Die Zimmerner kassierten die höchsten Niederlagen ihrer Landesliga-Geschichte in den letzten vier Jahrzehnten und kamen bei einem peinlichen Auftritt böse unter die Räder.

Von bester Abwehr nichts vorhanden

Von Beginn an wurde es eine turbulente, offensiv wilde und rasante Partie mit vielen Treffern. Die personell ausgedünnten Gäste wurden mit ihrer Liga weit besten Abwehr vom Abstiegskandidaten in der ersten Hälfte überrollt und später in alle Einzelteile zerlegt.

Bereits in der Anfangsphase hatte allerdings Niklas King nach einem Diagonalball eine gute Schusschance (5.). Zwei Minuten später fiel der 0:1-Führungstreffer. Einen Eckball von King köpfte Fabian Grenz auf das Tor – SSC-Keeper Julian Hornberger kann den Ball erst hinter der Linie klären. Kurze Zeit später verhinderte SVZ-Keeper Moritz Bauer mit einer Glanztat gegen Marcelo Rauscher über die Latte den Ausgleich (9.).

SVZ wird kalt erwischt

Auf der anderen Seite bediente der agile King diesmal Damian Kaminski über die rechte Seite, der jedoch das Ziel knapp verfehlt (11.). Zimmern hätte durchaus schon höher führen können. Wurde seinerseits jedoch binnen zwölf Minuten mit einem lupenreinen Hattrick von Jonathan Palm kalt erwischt. Palm traf erst zum 1:1 in der 12. Minute, schockte den SVZ direkt vom Anpfiff weg mit dem 2:1 beim nächsten Angriff. In der 22. Minute erhöhte er mit einer Direktabnahme aus sechs Metern nach einer Flanke von der rechten Seite auf 3:1. Kurz vor der Halbzeit lief Zimmern nach einem eigenen Freistoß mit zu weit aufgerückter Abwehr in einen Konter, den Markos Chatziliadis zum 4:1 mustergültig eiskalt verwertete (41.).

SVZ-Keeper Bauer ohne Abwehr

Wer hoffte es würde in der zweiten Hälfte besser, der täuschte sich gewaltig. Zimmern ergab sich seinem Schicksal und der SSC legte eiskalt nach: Elias Bandel zum 5:1, Chaitziliadis mit dem halben Dutzend sowie Dimitrios Katsaras schraubten das Resultat bis Mitte der zweiten Hälfte binnen 13 Minuten auf 7:1. Das dicke Ende mit drei weiteren Treffern besiegelten dann Patrick Bauer zum 8:1 (82.), mit einem Foulelfmeter Katsaras zum 9:1 (83.) sowie im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke abermals Katsaras zum 10:1 in zweistellige Höhen.