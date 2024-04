1 Die Bilder kurz nach dem Zweikampf lassen bereits nichts Gutes erahnen. Foto: Kara

Im Spiel gegen die TSG Hoffenheim II verletzte sich Levis Schaber bereits in der Anfangsviertelstunde. Nun steht die bittere Diagnose für den Akteur der TSG Balingen fest.









Beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II vor eineinhalb Wochen reihte sich Levis Schaber in die eh schon üppige Verletztenliste der TSG Balingen ein. Der 19-Jährige ist gewissermaßen ein richtiger Pechvogel. Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit durfte er von Beginn an auflaufen – und musste dabei jeweils noch vor der 30. Minute wieder vom Feld.